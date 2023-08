Duplice omicidio a Montaldo, il sindaco: “L'area è circoscritta, spero lo prendano presto” [VIDEO]

Da ieri, mercoledì 16 agosto, il sindaco di Montaldo di Mondovì Giovanni Balbo, non ha abbandonato il luogo della tragedia: “Sono stato contattato subito. Appena saputo sono corso qui. È stata una lunga giornata, complicata”.

Il primo cittadino si è messo subito a disposizione per favorire le ricerche di Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di aver ucciso il padre Chainfa Chang, 65 anni, e l’uomo che li ospitava da qualche giorno, Lambertus Ter Horst, olandese di 60 anni, per tutti Bert.

"Da notizie che mi arrivano non si sarebbe allontanato troppo – continua il sindaco -. Questa è una zona impervia, con fitta boscaglia, ma sembra che sia in zona, non distante dal luogo del duplice omicidio".

Al momento, infatti, si sta battendo palmo a palmo la zona di Torre Mondovì, in particolare la frazione Piano dove il ragazzo sarebbe stato avvistato.

“Grazie ai carabinieri super operativi con uno schieramento di forze impressionate – commenta ancora il primo cittadino -. Anche ieri, subito dopo il fatto, sono intervenuti tempestivamente, in modo eccezionale”.

Poco o nulla si sa del giovane fuggitivo: “Nessuno l'ha conosciuto. Era in paese da pochi giorni. Si parla di un ragazzo molto in forma, credo non abbia problemi a resistere qualche giorno in giro per i boschi, ma lo stanno braccando. L'area è circoscritta, spero che ne vengano fuori in tempo breve”. Non sarebbe armato: “Il coltello con cui ha colpito il padre e il padrone di casa l'ha lasciato sulla strada”.

Bert, il padrone di casa, era invece molto conosciuto, a Montaldo da 4 anni: “Una bravissima persona, molto integrato come tutti gi olandesi qui in zona”.

Anche la vicina di casa, dirimpettaia, ha speso belle parole per Bert dal balcone: “Voleva conoscere tutto il paese, una bravissima persona”.