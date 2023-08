In arrivo l'ultima ondata di calore dell'estate: nel weekend previsti picchi di 36°

Da oggi aumento delle temperature e della pressione, e di conseguenza del caldo per i prossimi giorni. Sarà probabilmente l'ultima ondata di caldo di questa estate, ma piuttosto intensa per le nostre zone.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:



- Da oggi venerdì 19 a mercoledì 23 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con al pomeriggio formazioni di nubi cumuliformi e possibilità di qualche breve rovescio o temporale in particolare oggi sulle Alpi marittime.



Temperature sopra la media del periodo, stazionarie da domani, con caldo e afa che si manterranno costanti e più elevati di questa settimana. Massime che saranno con valori compresi tra 32 e 36 °C, con punte fino 37/38 °C su alessandrino. Pericolo elevato di colpi di calore. Un po' più fresco sulle coste liguri ma sempre oltre i 30 °C. Minime che saranno diffusamente oltre i 22 °C, con punte fino 24/26 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza.



- Da giovedì 24 agosto

Gradualmente la pressione diminuirà, ed è probabile l'arrivo di aria più fresca nordatlantica, a spazzare via la calura di questi giorni. Lo scopriremo negli aggiornamenti successivi.



Meteo Green - https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/



Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/647-Stagionali_Settembre_2023.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona