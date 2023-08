Tenda: anche la Granda celebra il Prefetto Pelletier, "il fautore della cooperazione" tra Italia e Francia dopo la tempesta Alex

Cerimonia d'addio per il Prefetto per la Ricostruzione delle valli francesi colpite dalla tempesta Alex nell'ottobre 2020, Xavier Pelletier, che nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto, è stato festeggiato a Tenda.



Era arrivato una mattinata di ottobre in una Val Roya ferita mortalmente e semi distrutta, la lascia tre anni dopo quasi completamente risorta.



"Pelletier è stato la locomotiva di un treno formato da tantissimi vagoni - ha detto il sindaco di Tenda, Jean Pierre Vassallo -. Lo Stato, la Regione, il Consiglio Regionale ed il Dipartimento, ma anche associazioni private come i Lion. Da subito il prefetto Gonzales gli ha dato carta bianca e lui ha messo tutta la sua esperienza a disposizione di una Valle che nelle prime 48 ore sembrava non avere futuro".



"È stato l'uomo dello Stato più presente sul territorio - ha aggiunto Sebastién Olharan, primo cittadino di Breil sur-Roya - Umano, vicino, malleabile e sempre reperibile. Esattamente ciò che ci aspettavamo".



Yves Juhel, sindaco di Mentone, ha invece sottolineato che Pelletier "ha mantenuto fede tutte alle promesse fatte senza annunci roboanti, cercando sempre le soluzioni per risolvere i problemi".



Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Limone, Massimo Riberi e la collega di Roccavione, Germana Avena, accompagnati dal direttore di Conitours Armando Erbì. I due sindaci della Valle Vermenagna hanno ricordato Pelletier come "l'amico che ha lavorato per la cooperazione tra i due Paesi".



Emozionatissimo, Xavier Pelletier, ha ringraziato tutti: "Per me è un momento toccante. Ricordo perfettamente la disperazione negli occhi della gente al mio arrivo, ma anche la loro speranza. Siete gente di montagna, tenace, forte, solidale ed insieme ce l'abbiamo fatta. Di voi mi porterò dietro tutto questo".



Xavier Pelletier, il "Prefetto miracolo" della ricostruzione come è stato soprannominato, andrà a dirigere la prefettura di Loir-et-Cher