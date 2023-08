Il ricordo di Ludo: indelebile, presente e unico

“Noi siamo sempre nel luogo dov’è il nostro pensiero, e non dov’è il nostro corpo, è così che non ti dimentico mai ed è così che tutti i giorni ti parlo, ti abbraccio, ti chiedo consigli e sto con te. Perché star con te è sempre il mio quotidiano, come prima, anche oggi, nulla è cambiato.

La mia anima trova pace solo quando incontra la tua e come ogni anno, mi ritrovo qui ad augurarti buon compleanno e a ringraziarti per tener saldo questo filo invisibile che ci lega e legherà per l’eternità. Ti voglio bene, grande Ludo.”

Virginia Manassero