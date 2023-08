Duplice omicidio: convalidato il fermo, Sacha Chang rimane in carcere

È l’avvocato monregalese Luca Borsarelli a difendere Sacha Chang, il 21enne olandese che il 16 agosto scorso ha accoltellato e ucciso il padre e l’amico di famiglia che li ospitava a Montaldo Mondovì.

Stamane, lunedì 21 agosto, si è tenuto nella casa circondariale di Cerialdo l’interrogatorio di fronte al Gip, la dott.ssa Daniela Tornesi, che ha pronunciato la convalida del fermo e redigerà l'ordinanza la custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero: Sacha Chang rimarrà in carcere, almeno per il momento. Nessuna risposta da parte del giovane, non comparso in interrogatorio. Questo fa sapere il legale, collega di studio di Borsarelli, Gabriele Carazza.

Nel frattempo, la mamma e i familiari del ragazzo stanno tornando in Olanda. Da quanto si apprende, il 21enne sarebbe stato in cura presso uno psichiatra ad Amsterdam e, qualche mese fa, sarebbe stata redatta una perizia, ora in attesa di essere recuperata dalla madre, sullo stato di salute mentale del giovane.

Al momento però è tutto in mano alla Procura e all’avvocato. Sacha sapeva cosa stava facendo? Quali sono le sue condizioni di salute mentale? E’ un soggetto socialmente pericoloso? Troppo presto per poterlo confermare, troppo presto per poterlo escludere. Al momento, di certo, c’è una famiglia distrutta, un giovane in carcere e due morti attorniati da tanti silenziosi e increduli perché.