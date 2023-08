Cuneo, da lunedì prossimo un presidio fisso davanti all'ospedale: "Sanità in una stasi inaccettabile"

Un presidio fisso e continuativo, una tenda sotto la quale – ha detta degli stessi promotori, cioè i membri dei gruppi consigliari Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti – i manifestanti sono e saranno pronti a passarci (letteralmente) le notti: è questa la nuova iniziativa votata a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sullo stato della sanità locale e sull’iter relativo al nuovo ospedale unico della città capoluogo.



La mobilitazione partirà ufficialmente alle 18 di lunedì 28 agosto, con una conferenza stampa congiunta tra i gruppi consiliari. Nei giorni successivi ci sarà spazio per dibattiti con la cittadinanza e il personale sanitario, ma anche con parlamentari, consiglieri e assessori regionali, la governance dell’ospedale, la Fondazione Azienda Ospedaliera S.Croce-Carle Cuneo ONLUS, il presidente della provincia, l’amministrazione comunale e i sindaci del territorio.



“Invitiamo tutti al confronto – dicono i rappresentanti dei gruppi consigliari - : attualmente siamo al ‘punto zero’, in una stasi inaccettabile. Serviva davvero, purtroppo, un’iniziativa forte e chiara da parte nostra”.