Verduno consegnerà il "Premio Fulvia" a Moni Ovadia il 2 settembre

Un evento che è diventato, ormai, una tradizione capace di unire cultura e bellezza: sabato 2 settembre torna a Verduno per la quinta volta, il "Premio Fulvia" che quest'anno andrà a Moni Ovadia: artista, scrittore, attore teatrale. La consegna avverrà, come è ormai tradizione, nella splendida cornice del Belvedere, alle ore 18.30 . A presentare e dialogare con Moni Ovadia ci sarà, come ogni anno, il giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

"Un ringraziamento - dichiara il sindaco Marta Giovannini - va, ovviamente, oltre che alla giuria, alle cantine e a tutti i volontari che collaborano per la riuscita dell'iniziativa, ai nostri sponsor che, ogni anno, rendono possibile questo appuntamento culturale che coniuga letteratura, vini prestigiosi e la bellezza del paesaggio vitivinicolo, oggi patrimonio dell'umanità". Il premio consiste in una selezione di Barolo e Verduno-Pelaverga.