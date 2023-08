Cabine telefoniche addio. Anche a Villanova e Mondovì in corso di rimozione le ultime postazioni

Le cabine telefoniche non servono più. A stabilirlo è stata l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni) con una delibera dello scorso aprile ha stabilito la rimozione delle strutture telefoniche pubbliche, che già erano state ridotte a partire dal 2010, in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti.

L'avvento della telefonia mobile ha di fatto reso non necessario l'utilizzo dei telefoni pubblici per i quali è giunto il momento di 'andare in pensione'. Abitudini che cambiano non solo in Italia, da anni, anche a Londra, dove le cabine telefoniche rosse sono diventate un vero e proprio simbolo, molte postazioni sono state dismesse e riconvertite, ad esempio, in postazioni per la ricarica dei cellulari grazie all'installazione di pannelli solari.

[Esempio di Solarbox a Londra - Foto Pixabay]