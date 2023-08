Domenica a Cuneo torna la 18° edizione della Rievocazione Storica con le auto d’epoca

Il mese di agosto regala agli appassionati di auto d’epoca un importante evento nella splendida cornice cuneese. Domenica 27 agosto Cuneo vivrà una giornata all’insegna dell’emozione e della storia con la 18° edizione della Rievocazione Storica. L’evento da Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga in collaborazione con Savigliano Corse. Un’iniziativa che promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di auto d’epoca e per tutti coloro che amano rivivere i fasti del passato del mondo dei motori. Cuneo si vestirà di storia, passione e motori d’epoca, offrendo a tutti i partecipanti e agli spettatori un’indimenticabile giornata all’insegna dell’emozione e della bellezza delle auto di un tempo.

La manifestazione sarà aperta a tutte le autovetture in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, garantendo una giornata sicura e spettacolare per partecipanti e spettatori.

La 18° Rievocazione Storica a Cuneo si svolgerà il 27 agosto, con iscrizione presso il Gazebo di Piazza Galimberti e posizionamento dei veicoli dalle ore 8 alle 10. La partenza è prevista per le 10.15 da Piazza Galimberti con arrivo sul piazzale impianti di risalita ad Argentera dove è in programma la sosta per l’aperitivo.

Alle 12.15 si ripartirà alla volta del Colle Maddalena con sosta foto ricordo al Cippo Nuvolari. L’arrivo al ristorante Roburent di Bersezio è previsto per le ore 13.30 mentre l’ultima tappa sarà alle 16.30 per la consegna dei premi ricordo e i saluti di rito.

Affinché il successo dell’evento sia coronato dalla massima sicurezza, sono ammesse solamente autovetture in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale. I partecipanti dovranno assicurarsi che le proprie auto siano idonee alla circolazione su strade pubbliche, garantendo così un’esperienza piacevole e sicura per tutti. Le quote di partecipazione al programma saranno ripartite come segue: Euro 50: Iscrizione + aperitivo + pranzo; Euro 40: Cena del sabato sera presso il ristorante La Ruota; Euro 20: Partecipazione al giro a persona + aperitivo e gadget. L’atmosfera di festa pervaderà le strade della città, mentre le auto d’epoca sfileranno con eleganza e maestosità.