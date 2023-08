Messa in sicurezza della collina di Mondovì Piazza, il vice sindaco Campora: "Avviata la seconda fase"

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della collina di Mondovì Piazza.

"Abbiamo avviato oggi una nuova, importante, fase del cantiere riguardante il versante Nord-Ovest di Piazza', finanziati con circa 5 milioni di euro nell’ambito della procedura Rendis relativa a progetti di mitigazione del rischio idrogeologico - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora -. Proseguiranno, quindi, gli interventi di realizzazione delle opere di drenaggio, consolidamento e stabilizzazione del versante, nell’area che si estende tra l’ex Ospedale e via Cottolengo, con l'eradicazione degli alberi che insistono sulle aree di scavo e di riporto e, al contempo, su tutta la superficie non interessata da movimenti di terra, verrà eseguito un intervento di miglioramento forestale, con l’eliminazione delle piante non autoctone e la conservazione di tutte quelle in buone condizioni vegetative.

"A termine dei lavori, - conclude il vice sindaco - per proteggere le superfici dall’azione erosiva degli elementi atmosferici, verranno realizzati interventi di inerbimento e di formazione di prato stabile in parte accompagnati da rimboschimento con specie autoctone, quali il carpino comune, l’acero campestre e la farnia. A completamento dell’opera sarà possibile attraversare l’intera area oggetto degli interventi di messa in sicurezza attraverso un percorso di stradine pedonali che consentirà di collegare i bastioni dell’ex Ospedale e del Liceo con via Cottolengo."