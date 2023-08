Al parco Allea di Trinità un brutto episodio di imbrattamento, abbandono di rifiuti e latrine a cielo aperto

Sempre molto attenta al rispetto per gli spazi pubblici da parte della sua comunitá, la sindaca di Trinitá Ernesta Zucco ha diffuso una nota di amarezza e profondo sconforto per alcune azioni incivili compiute nelle scorse ore ai danni del Parco Allea e del playground correlato.

In particolare la segnalazione di una concittadina ha rilevato e messo al corrente l'amministrazione di come, tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto, i due contesti siamo stati oggetto di imbrattamenti e getto di rifiuti e utilizzati addirittura come latrine a cielo aperto.

Lo sfogo del primo cittadino: "Le foto testimoniano ciò che una signora ha trovato questa mattina (si tratta di venerdì 25 agosto ndr) al parco giochi. La signora ha pulito ciò che alcuni cittadini 'maiali' hanno lasciato. Il Comune pulisce, acquista nuovi giochi, dipinge le panchine... tutto inutile, se poi pochi incivili riescano a rendere così indecente il parco".

Non nuova a precise invettive contro i singoli incivili individui che di tanto in tanto si accaniscono su muri, panchine e, in questo caso, parchi, la Zucco ha dettagliato ciò che le è stato segnalato: "Se la sera si mangia al parco poi bisogna pulire, senza parlare di chi beve e lascia in giro le lattine. Addirittura qualcuno ha pensato di fare i suoi bisogni! Il parco è stato dotato da poco di nuovi cestini ed è il biglietto da visita all’ingresso del paese. Possibile che per pochi scriteriati dobbiamo essere considerati tutti incivili?"

Riporta la sindaca poi un ulteriore episodio, in questo caso potenzialmente molto pericoloso, accaduto qualche giorno fa: "L’altra sera addirittura dal gazebo di attesa del pullman sono state posizionate attraverso via Marconi una fila di pietre, pericolosissime per chi dovesse passare in strada, magari in moto".

La chiosa non nasconde profondo scoramento: "Non se ne può più di questi gesti scriteriati!"