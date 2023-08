Valle Gesso, Soccorso Alpino e Speleologico all'opera per una 55 ligure

Nella giornata di oggi, sabato 26 agosto, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti con la squadra di Cuneo per recuperare un'escursionista ligure di 55 anni, infortunatasi nei boschi nel territorio del Comune di Entracque a monte della borgata "Esterate".

A lanciare l'allarme sono state le amiche della donna, che hanno assistito alla caduta che le ha causato la presunta frattura della caviglia, impedendole di camminare, intorno alle ore 13. I tecnici hanno provveduto a immobilizzare l'arto per poi trasportare l'infortunata a valle presso la borgata raggiungibile dall'ambulanza, che l'ha trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15.30.