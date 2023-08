L'istituto "Andrea Paglieri" di Fossano in reggenza a Fabiana Arnaudo, dirigente del "Federico Sacco"

Cambia ancora una volta l'assetto dirigenziale degli istituti scolastici della città di Fossano.

Per l'anno scolastico 2023/2024 è stata infatti ufficializzata una sola figura: si tratta della dirigente già titolare del "Federico Sacco" , Fabiana Arnaudo, alla quale nelle scorse ore è stata attribuita la reggenza pure dell'"Andrea Paglieri", fino all'anno scolastico appena concluso diretto da Serena Balatresi.

Quest'ultima ha finalmente ottenuto il trasferimento cui puntava da alcuni anni, ritornando in terra toscana, sua terra d'origine, precisamente in provincia di Pisa.

La reggenza del secondo istituto cittadino alla dottoressa Arnaudo si è concretizzata, come già successe qualche anno fa proprio alla dottoressa Balatresi, per la mancata scelta delle sede vacante di Fossano sia da parte dei nuovi dirigenti assegnati alla nostra regione attraverso l'utilizzo dell'ultima graduatoria di merito, che da parte delle figure già in servizio attraverso un eventuale richiesta di trasferimento.

Il carico totale di studenti in capo alla dirigenza di Fabiana Arnaudo per l'anno scolastico in arrivo sarà superiore ai duemilacinquecento, distribuiti su sedici plessi, tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nei territori di Fossano, Genola e Cervere.