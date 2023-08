Scarnafigi ospita la Festa Nazionale dei piccoli comuni

Venerdì 22 settembre Scarnafigi ospiterà la prima giornata della 18^ "Festa nazionale dei piccoli comuni" (ANPCI), accogliendo sindaci da tutta Italia.

Alle 14 gli amministratori si ritroveranno, dando inizio alla sfilata lunngo le vie del paese, raggiungendo il padiglione polivalente presso piazza don Ettore Dao, dove si terrà il convegno.

L'assemblea terminerà in serata con la cerimonia del passaggio di consegne dal sindaco Pantaleone Narciso di Staletti (comune calabro in provincia di Catanzaro, dove si era tenuta l'ultima assemblea) che consegnerà la chiave dei piccoli comuni al sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo.

"Sono onorato di accogliere la fase congressuale dell'assemblea nazionale dei piccoli comuni nel nostro centro e in alcuni paesi dell' associazione Octavia." - commenta il primo cittadino - "Sarà sicuramente un modo per promuovere le nostre terre di mezzo e far conoscere il loro patrimonio artistico e culturale".

Il ritrovo proseguirà con un aperitivo e l'arrivederci al giorno seguente sabato 23 settembre a Cardè dove si svolgerà per il secondo anno consecutivo il premio letterario dei piccoli comuni, per concludersi il giorno successivo, 24 settembre, con una visita presso l' abazzia di Staffarda.