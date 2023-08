Rientra l’allerta arancione: oggi tutto il Piemonte in giallo, domani attenzione nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida

Con l’aggiornamento pubblicato alle ore 12.25, è stata retrocessa da arancione e gialla l’allerta che l’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Piemonte aveva diramato anche per la giornata di oggi, lunedì 28 agosto, relativamente a un’estesa zona a cavallo delle province di Torino e Cuneo .



L’ultimo recente bollettino parla invece "allerta gialla su tutta la regione per locali allagamenti e isolati fenomeni di versante".



Per oggi pomeriggio Arpa prevede ancora "temporali sparsi sulla regione, di intensità moderata o forte, con picchi anche molto forti, associati a raffiche di vento e fulminazioni sulle zone orientali e meridionali. Precipitazioni in attenuazione nella notte e successivo esaurimento".



Per domani, martedì, l’allerta gialla permarrà, per quanto riguarda la nostra provincia, sulle valli Tanaro, Belbo e Bormida.