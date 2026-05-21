“Treno in Alto Tanaro tra borghi e paesaggi”: sold out il treno storico a vapore di domenica 14 giugno

I biglietti per il “Treno in Alto Tanaro tra borghi e paesaggi”, il treno storico a vapore che tornerà a percorrere la linea dell’Alta Val Tanaro domenica 14 giugno, sono andati esauriti nel giro di poche settimane dall’apertura delle prenotazioni. Un risultato che conferma il forte interesse del pubblico verso il turismo ferroviario e la crescente attenzione per la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della linea Ceva-Ormea.

L’iniziativa, promossa dall’ Associazione D’Acqua e di Ferro, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio dell’Alta Val Tanaro. Dal 2018 l’associazione coordina le corse dei treni storico-turistici in collaborazione con i Comuni della valle, sviluppando progetti dedicati alla riscoperta della linea ferroviaria Ceva-Ormea e alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e identitario locale. Nel tempo, il percorso di crescita delle iniziative legate ai treni storici è stato accompagnato dal sostegno della e, nella fase iniziale del progetto, anche della e della.

Per l’edizione 2026 saranno proposti due itinerari differenti, con due destinazioni finali a Garessio e Ormea.

La partenza del convoglio storico è prevista da alle ore 8:00, con fermate intermedie a Torino Lingotto, Mondovì, Ceva e Nucetto. Proprio a Ceva avverrà l’aggancio della locomotiva a vapore, uno dei momenti più affascinanti dell’intera esperienza, mentre a Nucetto i partecipanti potranno visitare il Museo Ferroviario della Linea Ceva-Ormea e il Museo Storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro, testimonianze significative della memoria ferroviaria e della storia locale.

Le attività varieranno a seconda della destinazione scelta.

A Garessio, dove la sosta durerà dalle 12:26 alle 16:41 circa, i visitatori saranno accolti dal gruppo della rievocazione storica in abiti d’epoca e potranno prendere parte a iniziative dedicate alle tradizioni del territorio, tra cui il gioco del “Ciliu” organizzato insieme al Palio delle Borgate. Durante la permanenza sarà inoltre possibile esplorare il borgo medievale, utilizzare il servizio navetta tra la stazione e il centro storico e partecipare alle visite guidate gratuite organizzate nel pomeriggio. Saranno inoltre presenti ristoranti convenzionati con proposte dedicate ai partecipanti dell’iniziativa.

A Ormea la permanenza si svolgerà invece dalle 12:52 alle 16:17 circa. Le vie del centro storico saranno animate per tutta la giornata dal mercatino dell’antiquariato e da iniziative dedicate alla promozione del territorio. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre previste aperture museali, attività culturali e visite guidate gratuite prenotabili, accompagnate dalla possibilità di usufruire di proposte pranzo dedicate.

L’accoglienza dei partecipanti avverrà direttamente presso le stazioni di partenza, dove il personale incaricato accompagnerà l’avvio di una giornata all’insegna della scoperta dell’Alta Val Tanaro attraverso il fascino della storica linea Ceva-Ormea.

L’iniziativa conferma il ruolo del treno storico come strumento di promozione territoriale e culturale, capace di valorizzare il patrimonio ferroviario, i borghi e le tradizioni della valle attraverso un’esperienza che intreccia paesaggio, memoria e turismo sostenibile.