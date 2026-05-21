Oltre 1 milione di euro per la seggiovia dell'Alpet a Roburent: la Provincia approva il progetto esecutivo per la revisione dell'impianto

Un investimento da oltre 1,1 milioni di euro per il futuro dello sci a Roburent.



La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo per la revisione generale della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente AM92 Pamparato – Monte Alpet, impianto strategico per la stazione sciistica di Roburent, nel cuore delle Alpi Marittime cuneesi. L'intervento è finanziato per il 90% dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando Investimenti Sistema Neve 2025-2030.



La seggiovia AM92, che collega Pamparato al Monte Alpet (quota 978–1611 m), ha raggiunto la scadenza della propria vita tecnica e necessita di una revisione generale per poter continuare ad operare in piena sicurezza. Il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ing. Gaiotti Giovanni & Alessandro di Boves (CN), prevede un insieme articolato di interventi su componenti meccaniche, impiantistiche ed elettriche dell'impianto, nel pieno rispetto della normativa tecnica di sicurezza europea e nazionale vigente per gli impianti a fune.



L'importo complessivo dell'intervento ammonta a € 1.110.500,00 IVA compresa, di cui € 731.229,30 a base di gara per i lavori e € 379.270,70 a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche, collaudi, imprevisti e forniture accessorie. Le opere rientrano nella categoria OS31 – Impianti per mobilità sospesa, e sono state progettate in conformità al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con l'adozione del Prezzario Regione Piemonte edizione 2025.



Il progetto è stato ammesso a contributo nell'ambito del Bando Investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025-2030, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 – L.R. 2/2009, destinato allo sviluppo e alla valorizzazione degli sport montani.



Il contributo regionale ammonta a € 999.450,00, pari al 90% del costo ammesso. La Provincia di Cuneo ha garantito il cofinanziamento della quota restante pari a € 111.050,00 con fondi propri, confermando la propria determinazione nel sostenere le infrastrutture per la montagna cuneese e l'economia dello sci.

L'approvazione del progetto esecutivo giunge in un momento cruciale. Il bando regionale impone la trasmissione della documentazione progettuale a FINPIEMONTE S.p.A. entro il 4 giugno 2026, a pena di decadenza dal contributo. Rispettare questa scadenza è stato quindi un obiettivo prioritario per l'Amministrazione provinciale, che ha proceduto in tempi serrati – dal conferimento dell'incarico di progettazione (marzo 2026) fino all'approvazione formale del progetto esecutivo – garantendo così la piena conformità ai requisiti del bando e la tutela del finanziamento ottenuto.

L'intera spesa è inserita nel Cronoprogramma delle Opere Pubbliche e nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, con copertura finanziaria allocata sull'esercizio 2026.

“Questa seggiovia non è soltanto un impianto - spiega il Consigliere Provinciale Pietro Danna, delegato allo Sport - : è il cuore pulsante di una piccola grande stazione di montagna, un presidio importante per le comunità delle Valli Monregalesi e per tanti appassionati di sci. Sapere che la Provincia di Cuneo è riuscita a intercettare risorse regionali di questa portata – il 90% dell'intero costo dell'intervento – e a cofinanziarne la quota restante con fondi propri, è un segnale concreto di quanto crediamo nel valore dello sport montano e nel suo ruolo di volano per l'economia locale. Ora lavoreremo per avviare i lavori al più presto, così che la seggiovia possa tornare a portare i suoi utenti in quota con tutta la sicurezza e l'affidabilità che meritano.”

Lavori programmati e nessuno stop: estate regolare e obiettivo apertura l'8 dicembre

La revisione della seggiovia rientra in un percorso pianificato da anni: stagione estiva confermata, cantieri al via dal 1° settembre

“Desideriamo innanzitutto ringraziare la Provincia di Cuneo, proprietaria dell'impianto, e la Regione Piemonte per il sostegno garantito attraverso il Bando Investimenti Sistema Neve – evidenziano da Sciovie Cardini srl -: si tratta di un intervento fondamentale che consentirà di proseguire l'attività dell'impianto nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e con una visione di lungo periodo per il territorio.

È importante sottolineare che questa revisione non nasce da un'esigenza improvvisa né da una situazione emergenziale. Al contrario, rappresenta il risultato di una programmazione costruita nel tempo, frutto di anni di confronto e lavoro condiviso tra Sciovie Cardini, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte. La partecipazione al bando e la definizione dell'intervento fanno parte di un percorso pianificato da tempo, all'interno di una strategia più ampia di sviluppo della stazione che prevede ulteriori progetti e investimenti nei prossimi anni”.

Proprio grazie a questa programmazione, l'avvio dei lavori per la revisione della seggiovia è già stato definito per il prossimo 1° settembre, consentendo il regolare svolgimento dell'intera stagione estiva senza alcuna limitazione per turisti, famiglie, biker e appassionati della montagna. L'obiettivo condiviso è completare l'intervento in tempo utile per la prevista apertura della stagione invernale, fissata indicativamente per l'8 dicembre, compatibilmente con le condizioni di innevamento.

Nel frattempo il Monte Alpet guarda all'estate. Il Bike Park ha già inaugurato la stagione ospitando la seconda prova del campionato interregionale Gravity Race, richiamando numerosi atleti e appassionati. Gli impianti saranno aperti nei fine settimana di maggio, giugno e luglio, tutti i giorni dall'8 al 23 agosto e nell'ultimo weekend del mese, il 29 e 30 agosto.

“Il messaggio che vogliamo trasmettere oggi è semplice e positivo – concludono da Sciovie Cardini srl –: dietro questo intervento c'è una programmazione seria, condivisa e costruita negli anni. Un percorso che non inficia la possibilità di fruizione di strutture ed impianti. Ringraziamo Provincia e Regione per aver creduto in questo percorso e continuiamo a lavorare per garantire un futuro al Monte Alpet, al turismo di montagna e a tutto il territorio”.