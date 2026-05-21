Gli studenti di Carrù in visita a Rittana, in borgata Paraloup, sulle orme della Resistenza

Un viaggio della memoria nella culla della Resistenza. Ha suscitato profonde riflessioni la visita didattica che si è svolta, lo scorso martedì 19 maggio, a Rittana, che coinvolto 55 alunni delle classi terze (3A, 3B e 3C) della Scuola Secondaria di I grado di Carrù, accompagnati da sette insegnanti e da alcuni soci della sezione ANPI locale.

La meta della giornata è stata la storica Borgata Paraloup, un luogo di profondo valore civile e storico, dove nacquero le prime formazioni partigiane di “Giustizia e Libertà”, guidate da figure fondamentali della Resistenza come Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’ANPI Carrù — che si è fatta interamente carico delle spese di trasporto — ha permesso agli studenti di vivere una vera e propria immersione nella storia.

Giunti alla frazione Gorrè, i ragazzi hanno incontrato le guide e intrapreso un percorso a piedi di circa tre chilometri, con un dislivello di 300 metri, durante il quale ha avuto inizio il racconto storico dei luoghi.

Gli studenti sono poi stati guidati all’interno del Museo della Resistenza e nei diversi spazi storici, assistendo a una preziosa lezione di cittadinanza attiva e memoria condivisa.

"L'iniziativa - commentano dall'ANPI - è stata possibile grazie alla collaborazione di molti. A nome della sezione ringraziamo un la Fondazione CRC, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Oderda-Perotti”, prof.ssa Loredana Montemurro, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, gli insegnanti accompagnatori e le guide. Un ringraziamento speciale va infine ai soci Roberta e Fabrizio, il cui supporto logistico e organizzativo sul campo è stato indispensabile. È stato un viaggio profondo nella culla della Resistenza, un’esperienza condivisa tra generazioni che resterà a lungo nella memoria di tutti i partecipanti".