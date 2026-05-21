In un video la reazione di Maxim Pioggia ai banditi che volevano strappargli il Rolex dal polso [VIDEO]

"Ho fatto una stupidaggine, dovevo stare più tranquillo". Dal suo profilo Instagram, Maxim Pioggia, presidente dell’Albese 1917, commenta così il fatto andato in scena nel pomeriggio di martedì 19 maggio in via Aristide Togni a Milano.

La scena è quella ripresa dalla dashcam di un taxi e registrata in un video pubblicato dal canale Instagram di TaxiWorldMagazine e visualizzato 28mila volte .

Vi si vede una moto che si affianca a un’auto, un passeggero che ne scende e che tenta di strappare l’orologio – un Rolex – che il 54enne imprenditore porta al polso.

Nei secondi che seguono si vede la pronta reazione di Pioggia, che si avventa sul bandito, lo getta a terra e lo colpisce con una raffica di pugni.

Anche grazie al racconto del tassista, poi intervenuto in aiuto di Pioggia e della compagna, si verrà poi a sapere poi che il tentativo di furto è stato alla fine sventato, che i rapinatori impegnati nel tentativo di rapina erano tre (un terzo si trovava a bordo di una seconda moto non ripresa dalle immagini), che due di questi sono riusciti a darsi alla fuga mentre uno di loro è stato fermato dalla Polizia. Secondo l’agenzia Ansa si tratterebbe di un 51enne campano, con numerosi precedenti per rapina e altri gravi reati.

"Neanche a farlo apposta e nel mio momento di maggior hype mi succedono cose che neanche a organizzarle – commenta Pioggia, presidente dell’Albese da poco più di un anno –. Dovevo stare più tranquillo, tanto sono solamente oggetti. Sono molto dispiaciuto della situazione, ma nel mio piccolo mi chiedo anche se sia giusto farsi prevaricare da chi è più forte di me?".