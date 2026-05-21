Savigliano, iniziati i lavori alla palestra di via Malines

Hanno preso il via in questi giorni, con il montaggio dei ponteggi, le operazioni di riqualificazione energetica ed estetica dell'edificio di via Malines che ospita una palestra e le aule della scuola professionale “L'Etrusca”. L'intervento riguarda nello specifico la facciata ovest dell'edificio, e prevede la rimozione dei pannelli rossi, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di una tamponatura in muratura e del cappotto termico.

Firmato dall'architetto Davide Sasia ed appaltato alla ditta Opera srl, il progetto dovrebbe terminare a fine settembre. I costi dell'intervento saranno completamente coperti da contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

"Si tratta di un edificio risalente agli anni '70 – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Essendo la parete ovest quella maggiormente esposta ai raggi solari, l'operazione vuole puntare innanzitutto sull'efficientamento energetico, preservando chi utilizza la palestra dalle calde temperature dei mesi estivi e da quelle fredde dei mesi invernali. Il miglioramento sarà anche visivo, con una parete più in linea con i gusti estetici attuali e con l'adiacente palazzo sede del nostro ente".