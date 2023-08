Cuneo: giovedì l'incontro tra Manassero e Robaldo sulla sicurezza della sp197

Si terrà dopo domani (giovedì 31 agosto) l’incontro tra la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il presidente della Provincia Luca Robaldo, con al centro la situazione legata alla sicurezza della sp197. Un incontro annunciato all’inizio del mese dalla stessa Manassero in risposta alle richieste insistenti dei comitati di frazione di Passatore, San Pietro del Gallo e Cerialdo giunte all’indomani dell’incidente che è costato la vita all’allevatore 28enne Andrea Riba.



Il tema, inoltre, è stato anche trattato nella riunione di giunta del 24 agosto → è stato dato il via libera alla firma di un Protocollo d’intesa tra Comune e Provincia per il quale il Comune potrà – anche sulle strade provinciali – installare e usare apparecchiature elettroniche per la rilevazione del superamento dei limiti massimi di velocità (e, quindi, sanzionare l’inadempiente).



“È tuttavia parere condiviso dalla Giunta che, per quanto si possano adottare misure di limitazione e di controllo della velocità, affinché tutte le strade siano sicure per pedoni, ciclisti e automobilisti, occorre continuare a sensibilizzare chi si mette al volante sulla necessità di rispettare, sempre e comunque, limiti e norme, per garantire la sicurezza di tutti – ha aggiunto la sindaca nel comunicato stampa in cui annunciava l’incontro - . In questo contesto, una mostra verrà inaugurata nel quadro del Bike Festival (17-26 settembre), e sarà poi itinerante nelle scuole della città per coinvolgere sul tema soprattutto i più giovani”.