Dronero piange Giuseppina “Pinuccia” Ferrero, esempio di tenacia e autodeterminazione

Conosciuta da tutti come “Pinuccia”, a Dronero la signora Giuseppina Ferrero è stata dal pensiero già molto moderno, esempio di tenacia ed autodeterminazione.



Di anni 92 e originaria di Caraglio, una volta sposata aveva raggiunto il marito in Francia. Qui la nascita del primo dei loro due figli, il lavoro precario ed i tanti sacrifici della coppia: anni difficili, che della donna hanno tirato fuori ancor più quella grinta che più di tutto l’ha sempre accompagnata e contraddistinta. Così, tornata con il marito in Italia, a Dronero ha iniziato a coltivare i lamponi, assumendo in estate giovani ragazze. Quel portare sempre loro la merenda, quell’attenzione alla persona sia da un punto di vista umano che di remunerazione: ancora oggi è ricordata con tanto affetto e riconoscenza.



La donna, i suoi diritti e la sua autodeterminazione: questi sono i valori che “Pinuccia” ha sempre difeso e che ha trasmesso in particolare alle sue due nipoti, un tempo piccole ed ora invece donne.



“Quando ero piccola - racconta Alessia - che mia mamma aiutava mio papà, mi svegliava lei: mi faceva la colazione e mi passava i vestiti sul tubo della stufa per scaldarmeli… quanto mi piaceva! Poi mia sorella era stata in ospedale per un po' di tempo, io avevo 8 anni e lei mi aveva fatto da seconda mamma. Avevo timore cinque anni fa a dirle di essermi separata, mentre lei, invece, come sempre mi aveva sorpreso, strappandomi un sorriso ed ancora una volta insegnandomi a non prestare ascolto a ciò una donna dovrebbe fare ma a ciò che desidera davvero. Devo davvero tanto alla mia cara nonna!”



“Quando usciva di casa, nonna doveva sempre avere il rossetto sulle labbra - dice invece Arianna - e le sue sigarette a portata di mano. Le piaceva andare al bar, chiacchierare con le persone. Di lei ho impressi nella mente e nel cuore molti momenti. Porto con me un ricordo tenerissimo!”



Preziosa per loro, come anche per il nipote, nella cura e nell’affetto a lui dedicati. Il sorriso e la grinta di “Pinuccia” resteranno sempre nel cuore di tutti: dei figli Michel con Elsa e Giuliano con Bruna, dei nipoti Alessia, Arianna e Matteo, dei pronipoti Leonardo e Lara, dei parenti e amici.



I funerali avranno luogo domani, giovedì 31 agosto, alle ore 15 nella Parrocchia di Dronero. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Un ringraziamento particolare desiderano rivolgerlo al dottor Giovanni Manera, alle assistenti domiciliari ed alla signora Habiba.