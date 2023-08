L'associazione albese Ho Cura regala un'auto all'Hospice dell'Asl Cn2: "Servirà per le visite domiciliari"

I locali dell'Hospice di Bra in via Vittorio Emanuele

"Un piccolo passo, per noi importante, che speriamo possa migliorare il lavoro del personale sanitario e regalare momenti di conforto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie": Maria Vittoria Oddero, presidente dell'associazione albese Ho cura, che si occupa di cure palliative e di sostegno alle persone in fase avanzata o terminale di malattia, ha commentato così la scelta di donare una panda elettrica all’Hospice dell’ASL CN2 per consentire ai medici e al personale sanitario di raggiungere gli assistiti al loro domicilio.

L’auto verrà consegnata giovedì 31 agosto alle ore 14,30 a Bra in via Vittorio Emanuele n.3 nella Casa della Comunità.

Aggiunge la dirigente: "Ringrazio tutti i cittadini che con le loro donazioni, in special modo con il 5X1000, ci hanno permesso di fare questo acquisto. I temi della morte e delle cure palliative nella nostra cultura sono ancora un tabù e noi continuiamo a impegnarci nelle nostre zone anche per insegnare a parlarne e condividere le emozioni che suscitano. La terapia del dolore non ha solo una dimensione fisica, ma anche psicologica".