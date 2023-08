Savigliano, ristrutturazione della piscina comunale: affidato (provvisoriamente) l'appalto

Ieri, martedì 29 agosto, nel Municipio di Savigliano sono state aperte le buste con le offerte da parte delle ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto per il cantiere di ristrutturazione della piscina comunale coperta chiusa 8 mesi fa, dopo che a dicembre è crollata una parte del controsoffitto nella zona delle vasche coperte.



Per la gara erano state individuate cinque imprese, ma solo in quattro hanno inviato l’offerta per l’esecuzione. Il Comune aveva stanziato, a gara, 357 mila euro.



“Ieri – spiega Federica Brizio vicesindaco e assessore con delega ai lavori pubblici – è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto a una ditta. Sono attualmente in corso le verifiche sui requisiti anche da parte del Cuc (la centrale unica di committenza che gestisce gare d'appalto per conto di più Pubbliche Amministrazioni n.d.r.). Il nome dell’impresa che eseguirà i lavori sarà reso noto tra una settimana dopo tutti i controlli dei requisiti tecnici”.



I lavori all’interno della piscina prevedono l’eliminazione di tutta la controsoffittatura e il conseguente rinforzo della copertura del soffitto.



Le vasche interne, attualmente svuotate, saranno ripulite e anch’esse oggetto di un lavoro di recupero e rinnovamento, per poi essere riempite d’acqua.



“Questo intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto natatorio vale anche come revisione generale dello stesso. Si procederà anche sull’Uta – spiega l’assessore Brizio - l'unità di trattamento aria all’interno della piscina. Auspico che l’impianto si possa riaprire a gennaio, tenendo conto che per i tempi tecnici, di esecuzione di tutti i lavori, sono previsti tre mesi. Se si inizia tra settembre, al massimo ottobre, si potrà riaprire la piscina a inizio 2024”.



L’intervento di messa in sicurezza dell’impianto natatorio saviglianese servirà a mantenerlo aperto per cinque o sei anni, giusto il tempo previsto per costruire la nuova piscina a fianco di quella attuale.