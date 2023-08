Omicidio del cuneese Andrea Costa in Gran Canaria: scomparso uno degli indagati

Il suo cadavere era stato ritrovato all’interno di un’auto data alle fiamme il 13 settembre 2021.

Poco dopo si scoprì che si trattava di Andrea Costa, 42 anni, trasferitosi nell’arcipelago spagnolo insieme con la moglie Stefania Bottero dopo aver lasciato l’Italia (dove lavorava alle dipendenze della Michelin), decidendo di aprire un “Cannabis club” a Gran Canaria, “La Guarcha”. A Vecindario si era anche unito in matrimonio insieme alla compagna.

Le cose, però, non erano andate come i due pensavano e dopo qualche tempo, scaduto il contratto di affitto dei locali, “La Guarcha” aveva chiuso i battenti e la moglie Stefania era tornata a Cuneo. Andrea, no. Lui aveva preferito restare in Gran Canaria per tentare nuove avventure nel settore della ristorazione.

Fino al 13 settembre 2022, quando il suo cadavere fu scoperto nel bagagliaio dell’auto di Stefania in località Pozo Izquierdo.

Ci fu subito un indiziato per quella che da subito è apparsa una terribile morte violenta. Venne arrestato ed imprigionato David José RP, conosciuto anche come “El Adoptado”. I due avevano condiviso l’abitazione per alcune settimane.

David José RP è un volto noto alle Forze dell’ordine spagnole. La sua fedina penale conta numerosi reati. Insieme a lui, in carcere, finì anche una donna, accusata di essere sua complice. Oltre altre quattro persone, arrestate e poi rilasciate in un secondo momento, che avrebbero tentato in vari modi di mettere in piedi una sorta di occultamento.

È di queste ore la notizia di un secondo arresto per il brutale assassinio del cuneese.

Secondo quanto si apprende dai giornali spagnoli, il magistrato titolare del Tribunale di San Bartolomeo di Tirajana ha emesso un mandato d'arresto per Abfeelfattah E.A., una delle persone arrestate e indagate per presunta partecipazione all'omicidio perpetrato da David José R. P., alias El Adoptado.

Abfeelfattah E.A. si trovava in libertà provvisoria con l'obbligo di presentarsi in sede giudiziaria tutti i giorni 1 e 15, ma non si è reso irreperibile. Così come non si trova al suo domicilio. Per questo motivo, il magistrato ne ha ordinato la ricerca ed il successivo arresto, in una causa tuttora in corso.

Le indagini

Hanno finora stabilito che la sera dell’11 settembre 2021 i cinque indagati, l’Adoptato, il fuggitivo Abfeelfattah E.A., una ragazza di nome Estefanía Pino A.V, un'altra di nome Marta Esther ed Eulogio Joseph K.M., erano insieme alla vittima e tutti quanti si sono recati al ristorante asiatico Sakura III di Playa del Inglés con l'auto di Andrea Costa.

Arrivati al locale, situato sul viale di Tirajana, e dopo aver consumato diverse sostanze stupefacenti, hanno iniziato a mangiare sollevando però i sospetti dei proprietari del locale che, secondo testimoni, avrebbero subito chiamato la polizia temendo di non essere pagati. Questo proprio in conseguenza dello stato psicofisico nel quale versavano i componenti della compagnia.

Ed in effetti fu quello che successe. A fine pasto ci fu il fuggi fuggi generale: l’unico a rimanere nel locale fu Andrea Costa, che venne identificato dai componenti della pattuglia della Polizia nel frattempo giunta sul posto. A quel punto, gli agenti chiesero se fossi lui a pagare il conto lasciato in sospeso, ma Andrea disse di essere stato invitato e che comunque non aveva i soldi.

Nel frattempo, le altre cinque persone scappate lo stavano aspettando nelle vicinanze del ristorante. Dopo un po' di tempo, sapendo che era stato "beccato" dalla polizia, hanno cominciato ad innervosirsi. Soprattutto El Adopto, il quale sosteneva che Andrea li stesse denunciando e magari anche raccontando i loro precedenti penali.

Costa comunque riuscì a raggiungere il gruppo. A questo punto la situazione diventa più nebulosa. Ci sono diverse versioni in merito, e tutte contraddittorie.

Alcuni degli indagati sostengono di essere andati a casa da soli, altri con l'auto della vittima, alla cui guida ci sarebbe stata una delle ragazze. Tutti sono d’accordo però nel dire che lungo la strada sia scoppiata un’accesa discussione: da un lato Andrea che si lamentava per essere stato lasciato solo al ristorante e, dall'altro, gli amici che lo rimproveravano di averli traditi con la polizia. La discussione continuò fino a casa dell’Adoptado, in via Ayagaures.

Le testimonianze fornite al giudice, sebbene appunto contraddittorie, evidenziano che fu David José RP a colpire con violenza la vittima, presumibilmente insieme a un'altra persona, fino a causarne la morte. Secondo quanto dichiarato, erano tutti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un’aggressione violentissima, che causò la morte di Andrea Costa, successivamente legato e nascosto in una delle stanze della casa per più di 24 ore.

Il giorno dopo, la madre dell'Adoptado si recò a casa sua per portargli da mangiare. Notò del sagnue e chiese spiegazioni: lui disse che si era fatto male e chiese alla mamma di aiutarlo a pulire la casa. Sembra che l'uomo, molto violento, spesso si feriva da solo, quindi alla madre non parve strano ci fossero macchie di sangue in casa. Macchie delle quali, nonostante la pulizia, gli investigatori trovarono resti biologici non appena entrati nel locale.

Quella stessa domenica, l’Adoptado decise di spostare il corpo di Andrea con l'auto di proprietà della moglie: mise il cadavere nel bagliaio e andò fino a Pozo Izquierdo, dove lo bruciò usando degli acceleranti. Gli investigatori ritengono che, dopo aver dato fuoco al veicolo, sia poi tornato a casa a piedi.

L’indagine, ancora in fase istruttoria, ora attende la deposizione della mamma dell’Adoptado. Le persone indagate restano otto.