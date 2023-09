Vicoforte, tornano le Feste del Santuario: ecco tutte le informazioni per la fiera

Torna l'appuntamento con l'amatissima Fiera di Vicoforte che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

Le celebrazioni per le Feste del Santuario avranno inizio con la tradizionale processione dalla città di Mondovì, in programma venerdì, ricorrenza della Natività di Maria SS. e festa patronale della città.

Il corteo giungerà verso le 8.30 al Santuario Basilica, dove sarà celebrata la S. Messa da parte di Mons. Vescovo, Egidio Miragoli, transitando per la strada che passa presso la chiesa parrocchiale di Fiamenga dove ad attenderlo ci saranno gli Amministratori comunali vicesi e varie autorità.

Ricordiamo che la Novena è iniziata martedì 28 agosto e partecipano, a turno, le parrocchie delle varie zone pastorali della Diocesi di Mondovì.

FEU DLA MADONA

Giovedì 7 settembre si potrà assistere ai tradizionali fuochi d’artificio della città di Mondovì.

Lo spettacolo pirotecnico è in programma giovedì 7 settembre con inizio alle 22.30. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà la sera successiva (TUTTE LE INFO QUI).

LA FIERA

Si svolgerà dall'8 al 10 settembre, intanto dallo scorso sabato sono già attive le giostre del Luna park che rimarranno aperte per tutta la durata della manifestazione.

"Come ogni anno - commenta il vice sindaco Roberto Botto - l'organizzazione delle Fiera richiede impegno e gestione di problematiche vecchie e nuove. L'obiettivo di gestire con sempre maggior sicurezza, quindi anche con sempre maggiori dettagli organizzativi, comporta ricerca di soluzioni che spesso necessitano di essere spiegate e realizzate tenendo conto del costo che esse comportano. Stiamo lavorando per realizzare un evento che per Vicoforte è di estrema importanza sotto diversi punti di vista e vogliamo che si ripeta il tradizionale successo."

Diverse le novità rispetto alle passate edizioni. Rispetto alle scorse edizioni: alcune aree (es. prati dove è collocata la fiera del bestiame bovino) sono gestite direttamente dal Comune; e zone dove sono collocate bancarelle ed espositori saranno contraddiste da cartelli con evidenza della localizzazione e numeri per consentire l’immediato riferimento in caso di necessità (es. soccorso); sarà ancora potenziata la “raccolta differenziata dei rifiuti” fornendo istruzioni verbali e scritte, potenziando il supporto operativo e le dotazioni di adeguati sacchetti per differenziare i rifiuti cercando di limitare il rifiuto indifferenziato; per il vetro saranno dislocate apposite campane in alcuni punti fieristici, con un sensibile aumento dei contenitori di raccolta dei rifiuti su tutta l’area fieristica; l’asporto di bottiglie e contenitori in vetro, come negli anni passati, sarà consentito solo se custoditi in apposite confezioni; potenziata infine la segnaletica delle “vie di fuga”, anche pedonali.

"L'attività di preparazione della Fiera - dichiara il sindaco, Gian Pietro Gasco - si è intensificata in questo ultimo mese, anche per far fronte alle novità organizzative. E' doveroso ringraziare tutti i dipendenti ed i collaboratori comunali per l'impegno e l'intensità di orari lavorativi con cui stanno supplendo alla carenza di personale, dimostrando grande dedizione ed attaccamento al Comune nello svolgere i compiti loro affidati."

La dislocazione delle varie attrazioni fieristiche sarà analoga a quella degli anni passati, ad eccezione di via Ermena, cioè della stretta strada che conduce dalla caserma dei Carabinieri al Santuario, dove non saranno collocate bancarelle.

Continuerà a rivestire particolare rilevanza l’esposizione ed il commercio degli animali la cui presenza continuerà ad essere localizzata nelle aree tradizionali, con presenze di bestiame equino, bovino, ovino, caprino, avicolo ed esposizioni di piccoli e medi animali, con presenze di qualità e di tipologia rara.

Sarà attivo con orari intensificati il servizio di autobus da e verso Mondovì.

Gli Uffici comunali e l’Ufficio della Polizia locale saranno in funzione in locali provvisori allestiti nella Palazzata (di fronte alla Basilica).

La Caserma dei Carabinieri è situata in via Ermena (interno dell’area fieristica).

Nell’ambito del “ Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze ” assumono specifica rilevanza il “Regolamento di sicurezza”, il “Disciplinare-regolamento tecnico per ambulanti ed espositori”, “Le procedure di gestione e prevenzione della emergenze” (numero unico territoriale telefonico 112), la gestione del “Rischio sanitario” (riferimento al centro operativo contattabile con il numero telefonico 118) con la presenza della Croce Rossa, di ambulanze e di un medico e le “Misure antincendio ”.

Il servizio veterinario è costantemente presente nei pressi delle aree della fiera del bestiame e dei cavalli per le tre giornate.

Appositi depliant distribuiti in fiera e nei parcheggi, riporteranno la planimetria di tutta l’area interessata dalla manifestazione con le informazioni utili (es. aree espositive, codici identificativi dei parcheggi, numeri utili per informazioni ed emergenze, ecc.)

Nei primi giorni di settembre sarà anche consentita la posa delle macchine, delle attrezzature e delle strutture sulle aree interne della fiera, senza pregiudicare la viabilità.

Giovedì 7 settembre è prevista la posa delle bancarelle, ecc. sul sedime stradale con chiusura della viabilità interna: potranno transitare solo i veicoli autorizzati.

VIABILITA'

Ecco come raggiungere la Fiera

Autostrada:

da Torino: uscite di Mondovì o di Niella Tanaro/Santuario di Vicoforte

da Savona: uscite di Ceva o di Niella Tanaro/Santuario di Vicoforte

Treno : stazione di Mondovì, con servizio continuativo (andata e ritorno) di autobus per/da Vicoforte.

PARCHEGGI

Per tutta la durata della festa e della fiera saranno in funzione parcheggi gestiti da privati, debitamente autorizzati, lungo le varie strade che portano al Santuario.

Ciascun posteggio sarà contrassegnato da un codice che identificherà la zona ed il parcheggio stesso.

Le tariffe massime consentite sono invariate rispetto al passato e sono le seguenti, strutturate diversificando tra il “giorno intero” e le “mezze giornate” (dalle ore 13 in poi):

Giorno intero Mezza giornata

Auto € 6,00 4,00

Moto € 3,00 2,00

Camion/Pullman €16,00 13,00

Camion con rimorchio €25,00 20,00

Camper fino a 6 m €10,00 8,00

Camper oltre 6m €12,00 10,00

La cartina con le aree parcheggio è scaricabile a fondo di questo articolo.

MODIFICHE VIABILITA'

Deviazione del traffico della Strada Statale n. 28, sia da Mondovì che da San Michele M.vì, nei giorni 8 – 9 e 10 settembre dalle ore 7 alle ore 22; la deviazione non pregiudica l’accesso ai parcheggi vicini alla fiera che sono comunque facilmente raggiungibili.

Il traffico di transito sarà deviato sulla Strada Provinciale che, da Mondovì Breo da una parte e dal bivio cosiddetto “Casa Nuova” dall’altra, attraversa in Vicoforte Capoluogo.

Il traffico di mezzi pesanti provenienti da Ceva, sarà deviato già da Lesegno.

Sarà vietato il posteggio degli autoveicoli su tutta la Strada Statale (salvo in spazi debitamente autorizzati nei pressi della fiera) e su buona parte delle strade interne del Paese; in molti tratti sarà prevista la “rimozione forzata”.

Sono previsti ampi parcheggi in diverse zone nei pressi degli accessi alla fiera, oltre a quelli riservati agli autorizzati dal Comune.

Anche nei pressi della Basilica si giunge solo con specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

VIGILANZA E SICUREZZA

Al Comune di Vicoforte faranno carico gli agenti di Polizia locale (circa 25), dotati di motocicli ed auto, provenienti da vari Comuni della Provincia e coordinati dal Comandante dell’Unione del Fossanese Bruno Franco.

Il servizio di gestione della viabilità, di sorveglianza e di ordine pubblico coinvolgerà i vari Corpi di forze dell’ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale e Polizia locale.

Supporteranno il servizio oltre 50 volontari di Gruppi di Protezione Civile provenienti da parecchi Comuni della zona che, a turno, supporteranno i volontari del Gruppo di Vicoforte e gli addetti specializzati in servizi di controllo posti ai 13 varchi di ingresso della fiera dove sono collocati, a norma di legge, blocchi di protezione e transenne per prevenire pericoli di ingresso di automezzi non autorizzati e dove sono previsti controlli di affluenza.

Tutti gli operatori saranno in contatto con radio dedicate e telefoni cellulari e sarà molto intensa la sorveglianza, durante tutta la manifestazione, per rilevare situazioni di criticità ed evitare borseggi ed attività illecite.

La vendita per asporto di lattine, bottiglie e contenitori in vetro è oggetto di apposita ordinanza di divieto o limitazione ai prodotti adeguatamente confezionati.

Saranno presenti anche i Vigili del fuoco e altri addetti antincendio ed è previsto il servizio di vigilanza notturna.

Per emergenze sanitarie saranno presenti postazioni della Croce Rossa – comitato di Mondovì, con due ambulanze, posizionate in zone diverse della fiera.

ATTENZIONE A …..

Non posteggiare in divieto di sosta;

Evitare di sostare in percorsi della fiera troppo affollati;

Tenere ben strette le borsette etc. per evitare furti di portafogli, soprattutto quando si transita in zone molto affollate;

Non partecipare al “gioco dei campanelli”;

Per il deflusso automobilistico, all’uscita dai parcheggi, seguire attentamente le direzioni consigliate che dirottano su strade secondarie e meno affollate;

Per eventuali emergenze seguire le indicazioni che consentono di fruire “vie di fuga” anche pedonali e contattare gli uffici comunali e, in caso di situazioni di urgenza, il n. 112 (per ragioni di sicurezza o ordine pubblico) o il n. 118 (per aspetti sanitari).

