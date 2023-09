Il settembre fossanese si apre all’insegna dei giovani con "La Notte delle Torri" e "Brinda Run” [VIDEO]

L’evento dedicato ai giovani patrocinato dal comune di Fossano organizzato in collaborazione con la Bis Spettacoli è a ingresso libero. Previsto un servizio food in loco.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione la chiusura delle strade nelle vie perimetrali della piazza sarà attivo a partire dalle ore 19,30. Saranno impegnati 18 volontari della protezione civile di Fossano e cinque ausiliari dei vigili del fuoco volontari.

L’indomani, sabato 9 settembre dalle 18 alle 23, con partenza sempre da Piazza Castello, prenderà il via la corsa “Brinda Run”, evento organizzato dalla Consulta dei Giovani insieme all’associazione sportiva Sportification.

Una manifestazione ludico-sportiva dove i partecipanti, con età superiore ai 18 anni, si affronteranno in una sfida di corsa e di birra. Un percorso per le vie del concentrico con tre punti di abbeveraggio luppolato all’inizio, a metà gara e alla fine, dove le squadre iscritte si sfideranno in una gara a metà tra lo sport e la goliardia.