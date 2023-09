Pep Guardiola incontra a Cuneo gli studenti per parlare di talento e gioco di squadra

Lunedì 9 ottobre a partire dalle ore 9.30, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, il noto allenatore di calcio Pep Guardiola, attuale tecnico della formazione inglese del Manchester City, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, incontrerà migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) della provincia di Cuneo in una mattinata dal titolo “Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e Fondazione Guardiola e con il supporto di Collisioni, prosegue il ciclo di grandi eventi promossi dalla Fondazione CRC negli scorsi anni per far incontrare agli studenti delle scuole superiori cuneesi importanti personalità di caratura internazionale: Kerry Kennedy (figlia di Bob) nel 2018, l’astronauta Paolo Nespoli nel 2019 e il maestro Andrea Bocelli nel 2022.

La partecipazione sarà aperta al pubblico gratuitamente con iscrizioni dal sito www.fondazionecrc.it a partire dal 20 settembre.

“La pratica dell’attività sportiva riveste un ruolo centrale nel percorso di crescita e nell’educazione dei giovani: per questo la Fondazione CRC ha scelto, fin dalla sua nascita, di promuoverla, inserendola tra i propri settori principali d’intervento” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Far incontrare gli studenti della nostra provincia con uno straordinario testimonial come Pep Guardiola, uno degli allenatori più conosciuti e importanti al mondo, rappresenta un’opportunità unica e conferma il nostro impegno per ispirare e sostenere le giovani generazioni, incoraggiandole a coltivare le proprie attitudini e i propri talenti. Un ringraziamento speciale a Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, grazie a cui è stato possibile organizzare questo grande evento”.

“Ho raccolto l’invito della Fondazione CRC con grande entusiasmo, chiedendo a Pep Guardiola di partecipare, e non vedo l’ora che sia il 9 ottobre per incontrare insieme a lui le ragazze e i ragazzi della provincia di Cuneo”, dichiara Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus.

“Sono davvero felice di poter offrire il mio contributo per questa iniziativa, collaborando con Fondazione CRC su invito della Fondazione Vialli e Mauro. L’attenzione al talento e l’importanza del gioco di squadra hanno contraddistinto tanti momenti della mia carriera sportiva: due requisiti fondamentali per costruire un percorso vincente non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, conclude Pep Guardiola.

L’incontro, che sarà moderato da Alberto Brandi, condirettore Sport di TgCom24, porterà gli studenti a ragionare sul tema del gioco di squadra e del talento e sul valore dello sport come strumento di crescita personale e di inclusione sociale.

In collegamento con l’evento, la Fondazione CRC metterà gratuitamente a disposizione delle scuole una serie di laboratori dedicati al tema del gioco di squadra. Sede dei laboratori sarà il Rondò dei Talenti, il polo educativo della Fondazione CRC che a poco più di un anno dalla sua apertura è divenuto punto di riferimento per tutta la comunità provinciale, grazie all’offerta di spazi e attività formative e educative volte a sviluppare e far crescere i talenti di tutti.