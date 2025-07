Festival Contaminazioni: gran finale tra musica, teatro e fiaba

Si avvia alla conclusione il Festival Contaminazioni 2025 che anche quest’anno ha saputo intrecciare arte, musica e sperimentazione in un cartellone ricco di emozioni e incontri. Le serate finali, previste per venerdì 1 e sabato 2 agosto, rappresentano il culmine di un percorso artistico intenso, capace di dialogare con i luoghi e le comunità delle Alpi del Cuneese.

Venerdì 1 e sabato 2 agosto alle ore 21, la suggestiva cornice della Chiesa del Serro di Frabosa Soprana e il Teatro Comunale di Limone Piemonte ospitano lo spettacolo "Pierino, il lupo & altre storie" un racconto di Lucia Margherita Marino con il Quintetto Prestige – formato da musicisti del Teatro Regio di Torino. Una rilettura contemporanea della celebre fiaba musicale di Sergej Prokof’ev.

Sul palco: Federico Giarbella – flauto, Alessandro Cammilli – oboe, Luigi Picatto – clarinetto, Orazio Lodin – fagotto, Pier Luigi Filagna – corno.

Una formazione d’eccezione per un racconto che diventa metafora universale del crescere e del cercare il proprio posto nel mondo. "Sei troppo piccolo ora, Pierino, devi avere pazienza di crescere", dice il Nonno. Ma Pierino, con la sua disobbedienza e il suo coraggio, ci accompagna in un viaggio tra boschi e città, tra insidie e apprendimenti. Una favola per tutte le età, resa ancora più intensa da una narrazione che parla al cuore e da musiche eseguite dal vivo con grande sensibilità.

Due appuntamenti imperdibili per concludere il Festival Contaminazioni 2025 con la bellezza dell’arte condivisa e il potere delle storie che sanno attraversare il tempo.

"Pierino, il lupo & altre storie"

Un racconto di Lucia Margherita Marino

Quintetto Prestige – artisti del Teatro Regio di Torino

Venerdì 1 agosto ore 21.00 - Chiesa del Serro, Frabosa Soprana

Sabato 2 agosto ore 21.00 - Teatro Comunale, Limone Piemonte – replica

https://www.estemporanea.eu/