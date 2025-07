Polenta, comunità e karaoke: la tradizione incontra l’allegria alla Casa del Quartiere Donatello

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 19.30, negli spazi di via Rostagni 23/L, torna la consueta polentata di comunità, organizzata grazie alla collaborazione pluriennale con il Gruppo Alpini di San Rocco Castagnaretta e il Comitato di Quartiere Donatello. Una serata che unisce le buoni tradizioni e l'apertura a stimoli nuovi e, a volte, inaspettati, nella costruzione di un continuo dialogo con il territorio insieme con le persone che lo abitano quotidianamente, coinvolgendo famiglie di ogni provenienza in un momento di condivisione e convivialità, in linea con lo spirito inclusivo del quartiere.

Oltre alla polenta, la serata offrirà intrattenimento musicale e una sfida di karaoke aperta a tutti, per cantare insieme e conoscersi meglio in allegria.

Cena a 12 euro, con prenotazione consigliata al numero 375 6170299 .