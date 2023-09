ANPI Fossano ricorda gli ottant'anni dall'8 settembre 1943 con un evento aperto a tutti

Spiega la Presidente della sezione ANPI di Fossano, Luisa Mellano: "Per gli 80 anni dall' abbiamo pensato di organizzare un incontro con Gigi Garelli dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo per riflettere sul tema della scelta. Per attualizzare il tema abbiamo anche invitato i giovani volontari di Operazione Colomba, che svolgono la loro attività in vari scenari di guerra, a raccontarci le radici della loro scelta.

L'appuntamento è presso la Bocciofila Autonomi, dove, a seguire, sarà possibile consumare un aperitivo, previa prenotazione via whatsapp ai numeri 3881010043 e 3496338448.