“Molto più che andare a cavallo”: a Cuneo una serata dedicata all’equitazione naturale

Mercoledì 16 luglio alle ore 19.00 presso il NUoVO di Cuneo si terrà l’incontro “Molto più che andare a cavallo” con la relatrice Irene Greco, 3 Star Parelli Professional e Coach iscritta ad A.Co.I.

Irene Greco, che ha iniziato il suo percorso con i cavalli a soli 6 anni, approfondirà il tema della Natural Horsemanship, un metodo educativo nato negli anni ’80 negli Stati Uniti che insegna a comprendere e comunicare con i cavalli in modo naturale, rispettando il loro punto di vista. Il programma Parelli, universale e applicabile a ogni cavallo e cavaliere, si basa sul concetto che “il tuo cavallo è il tuo specchio”, sottolineando come il rapporto con il cavallo rifletta molto della personalità del cavaliere.

L’incontro offrirà strumenti per migliorare la comunicazione e la sicurezza nel rapporto con il cavallo, sia da terra che in sella, valorizzando un legame antico, profondo e per certi aspetti spirituale.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati e curiosi, un’occasione per scoprire un modo nuovo e consapevole di vivere l’equitazione.