Licei di Bra: come cambia l’orario senza le lezioni al sabato

Il nuovo anno scolastico ai licei di Bra inizierà a breve con un’importante novità: niente più lezioni al sabato. Una decisione che comporta una rimodulazione dell’orario, come spiega la preside Francesca Scarfì: "La mattinata inizierà per tutti alle 7.55, e finirà alle 12.55 o alle 13.55, a seconda del monte ore. L’orario del passaggio dei mezzi pubblici è stato dunque adeguato per permettere agli studenti di poter essere puntuali secondo questa nuova disposizione. Gli intervalli saranno dunque due: il primo breve e il secondo più lungo, di 20 minuti. Nove classi avranno poi un rientro pomeridiano, il venerdì".

Proprio in questo orizzonte, saranno così previsti spazi per la pausa pranzo per gli studenti che hanno il rientro o si impegnano in una delle tante attività pomeridiane che l’istituto offre. Nella sede in via Carando, inoltre, si tornerà alla didattica per ambienti, già sperimentata prima del Covid. "Ci saranno aule specifiche per ogni materia con materiali appositi, come quella per l’insegnamento delle lingue, della storia dell’arte o di altre materie umanistiche", spiega la preside. "In questo modo non sarà più come una volta quando erano i professori a spostarsi ad ogni cambio d’ora nell’aula occupata sempre da una classe; saranno invece gli studenti a muoversi ogni una/due ore. Abbiamo stabilito un tempo di 4 minuti per il passaggio da uno spazio all’altro, utile anche per riattivare l’attenzione".

Ma non finisce qui: prevista inoltre, grazie ai fondi Pnrr, la realizzazione di un’aula multisensoriale, dove saranno disponibili le ultime innovazione della ricerca didattica in questo campo. Lo spazio al mattino sarà destinato ai ragazzi con sostegno, al pomeriggio diventerà una zona relax per chi si ferma per le varie attività o aspetta il treno.