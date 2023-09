Borgo San Dalmazzo, le Poste si trasferiscono per sette mesi in via Garibaldi

Poste Italiane ha comunicato che, per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel Comune di Borgo San Dalmazzo, l'Ufficio postale di via Luigi Einaudi 1, resterà chiuso al pubblico nei giorni 8 e 9 settembre prossimi per effettuare il trasferimento nel locale provvisorio sito in via Garibaldi 84.

Durante tutto il periodo dei lavori, dall'11 settembre 2023 all'11 aprile 2024, la clientela potrà recarsi nella sede provvisoria di via Garibaldi 84.

Lo sportello automatico (ATM) più vicino fruibile H24 è sito in Roccavione, Via della Madonna 2.

L' Ufficio postale di Borgo San Dalmazzo, sito in via Luigi Einaudi 1, riaprirà in data 12 aprile 2024, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.