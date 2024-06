Cuneo, l’Open Baladin rimarrà in tettoia Vinaj sino a ottobre. Intanto il Comune prepara un nuovo bando per la concessione

Sarà di 6.500 euro mensili il canone di gestione che l’Open Baladin dovrà corrispondere al Comune di Cuneo nei prossimi quattro mesi per poter rimanere all’interno della tettoia Vinaj di piazza Foro Boario. Lo stesso valore che l’azienda ha prima versato alla Tettoia Vinaj srl e poi – dopo la comminazione della sentenza nel contenzioso tra quest’ultima e il Comune – accantonato.



A darne conto la delibera comunale pubblicata sull’albo pretorio, annunciata già ieri (giovedì 6 giugno) da un comunicato della sindaca Patrizia Manassero rilasciato a seguito dell’incontro occorso proprio all’Open Baladin tra l’ufficio Patrimonio e la srl, nel quale l’immobile è stato riconsegnato ufficialmente nelle disposizioni del Comune.



Si chiariscono meglio, quindi, i contorni del futuro – quanto meno, quello prossimo – del celebre esercizio di somministrazione di cibo e bevande e dei suoi lavoratori. Mentre si avvicina la data di giovedì 13 giugno, quando avrà luogo il Consiglio comunale speciale – con ordine del giorno, ovviamente, l’annosa questione – richiesto giorni fa dai gruppi di minoranza.



La concessione temporanea dall’importo di 26mila euro (+IVA) durerà, come detto, sino al prossimo 6 ottobre. Il tempo necessario per procedere – da parte dell’ente - alla creazione di un nuovo bando di affidamento in concessione dell’immobile; fino a quel momento Open Baladin dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria dell’immobile e a qualsiasi opera necessaria alla sua conservazione e al suo uso.