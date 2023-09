Atletica: Pietro Riva tra i convocati per i Mondiali di corsa su strada

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la prima edizione dei Campionati Mondiali di corsa su strada, in programma per domenica 1° ottobre a Riga (Lettonia).

Sono 8 gli atleti selezionati, di cui 5 uomini e 3 donne.

La principale novità è la prima maglia azzurra per Sofiia Yaremchuk (mezza maratona) che proprio dal 1° ottobre avrà la possibilità di rappresentare l’Italia negli eventi internazionali.

In squadra, tra gli altri, anche la primatista italiana dei 5000 Nadia Battocletti (5 km), il recordman della maratona Iliass Aouani (mezza), i co-primatisti italiani dei 10 km Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli (mezza).