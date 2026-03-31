Calcio e solidarietà: a Bene Vagienna raccolti 1000 euro per le attività a favore dei bambini promosse da Dynamo Camp

Una giornata all’insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà sabato 28 marzo a Bene Vagienna. Si è svolto infatti il torneo Dynamo Camp, un evento di calcio che ha riunito squadre di atleti over 50 e 60, provenienti da Bricherasio, Biella, Torino, Mondovì e Cuneo. Ma più che un semplice torneo, è stato un giorno di passione, di amicizia e, come già detto, di solidarietà.

La manifestazione, organizzata dal Provincia Granda football Club di Mondovì a favore della Dynamo Camp e con la preziosa collaborazione della Asd Benese e del Comune di Bene Vagienna, ha visto la partecipazione di due ambasciatori d'eccezione: Ezio Dho e Alfio Baudino.

La loro presenza ha aggiunto un tocco di emozione e di prestigio a questo evento già speciale.

In occasione di questo torneo sono stati raccolti 1000 euro, che andranno a finanziare le attività della Dynamo Camp, un'organizzazione che si impegna a sostenere i bambini di tutte le parti del mondo attraverso i tornei organizzati in Europa.

"La Dynamo Camp è un esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di cambiamento e di solidarietà", afferma il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio. "Siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento e di aver contribuito a raccogliere fondi per una causa così importante", ha concluso.

"Il torneo è stato un successo anche grazie alla partecipazione delle squadre, che hanno dimostrato un grande spirito di squadra e di sportività", dice invece Stefano Calandri dirigente della Asd Benese.

La Dynamo Camp ringrazia tutti i partecipanti, gli organizzatori, i cittadini e i volontari che hanno reso possibile quest’evento.