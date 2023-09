Busca celebrerà Samantha Arnaudo durante la Fitwalking Solidale

18 Granfondo interazionali vinte – tra cui due Fausto Coppi e una Maratona Dles Dolomites stabilendo il nuovo record di percorso, soltanto per citarne due fra le più famose - e una trentina di podi negli ultimi tre anni: un palmares da autentica campionessa di ciclismo che vale un momento di festa a Busca dedicato esclusivamente a lei, Samantha Arnaudo, trent’anni, buschese dalla nascita e fino al 2017, anno in cui si è trasferita a Cuneo per andare ad abitare con il compagno Marco Montaldo, suo mentore e primo allenatore.



“La Città – spiega il sindaco Marco Gallo – celebra ogni anno, in occasione della Fitwalking Solidale Busca, i suoi sportivi che possono essere di esempio e di traino per i più giovani. Quest’anno diamo il giusto merito, consegnandole un targa di congratulazioni, a Samantha, che ha Busca sempre nel cuore e dove ritorna spesso dai propri famigliari”.



“Lo sport scelto da Samantha – sottolinea l’assessore Diego Bressi - , il ciclismo delle granfondo, impone molta fatica e tanto sacrificio e soltanto una passione smisurata e la voglia di farcela può permettere i risultati stratosferici che ha ottenuto. Davvero merita tutto il nostro plauso”.



Ma com’è nato tutto questo? “E’ stato proprio il mio compagno Marco a mettermi sulla mia prima bicicletta - racconta la campionessa – era la sua passione e per amore ho deciso di accontentarlo. Poi, pian piano, soprattutto per soffrire di meno nelle uscite con lui, ho deciso che volevo allenarmi di più e anche per conto mio”.

E il cimento è man mano diventato più forte, tanto da provare a misurarsi in qualche gara e a curare meglio anche l’alimentazione. I risultati sono venuti e tre anni fa è entrata a far parte della squadra Officine Mattio CC di Cuneo, produttori di biciclette made in Italy al 100%. Da lì non ha quasi mai mollato un podio, piazzandosi costantemente far le prime tre. “Quest’anno – precisa con entusiasmo – hanno addirittura creato appositamente per me una bicicletta, che chiamiamo la pink devil, in seguito ad un mio attacco in salita agli uomini al primo training camp”.



Intanto, anche nella vita di tutti i giorni, Samantha è giunta ad una svolta: dopo aver lavorato come commessa e come assistente alla poltrona in uno studio odontoiatrico, ha deciso di dedicarsi a pieno alle sue due passioni, la bici e l’alimentazione: “Sono ben consapevole – spiega - che il ciclismo è uno sport che non si può fare ad alti livelli per troppo tempo e che certamente non è remunerativo a sufficienza per poterci vivere. Perciò, ho ricominciato a studiare con l’obiettivo di diventare nutrizionista e sto ultimando il percorso triennale in Scienze Motorie, nel frattempo lavoro come preparatrice atletica, alleno i ciclisti amatoriali e collaboro con una palestra”.



Per quanto riguarda i prossimi impegni Samantha sta per chiudere la stagione in corso con due appuntamenti tosti come la Nove Colli di Cesenatico, il 24 settembre (“Una gara non adatta a me – tiene a sottolineare - ma a cui desidero molto partecipare in omaggio alla terra di Marco Pantani, eterna mia fonte di ispirazione”), e la Haute Route Mont Ventoux, in ottobre, gara a tappe di tre giorni, per concludere degnamente questa stagione impegnativa e ricca di soddisfazioni.