Cuneo, su piazza Boves Civallero si appella alla Municipale: "Più controlli, più agenti, più turni"

I recenti dibattiti che, a Cuneo, hanno riguardato lo stato di ordine e sicurezza del centro storico della città e in particolare di piazza Boves approdano (ma non è la prima volta, e non c’è certo da stupirsi) in consiglio comunale.



A darne riscontro è un’interpellanza presentata da Franco Civallero (FI). Che riprende quella presentata dalla figlia Mavy (SiAmo Cuneo) a giugno definendo come “volte solo a sminuire il problema” le risposte della sindaca Patrizia Manassero e di alcuni assessori. Ma non risparmia nemmeno il presidente del comitato di quartiere Pietro Carluzzo – che quelle dichiarazioni le ha suffragate in alcuni articoli apparsi sul nostro giornale - , “che continua a ripetere come la situazione sia nella norma e sotto controllo”.



La situazione è ormai nota. Tra gli ultimi avvenimenti forieri di discussioni la decisione da parte della autorità competenti di chiudere un locale della piazza già più volte segnalato e attenzionato, ma il consigliere forzista sottolinea anche lo stato disastroso del parcheggio sotterraneo, mal frequentato in particolare durante le ore notturne e lasciato a incuria e abbandono totale, e la situazione delle strade laterali in cui continua a rifiorire il mercato della droga nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine.



“Quanto dichiarato dal presidente Carluzzo non rappresenta il vero, non so se parlava per compiacere la sindaca ma la realtà è tutta un’altra – sottolinea Civallero - . Chiedo a sindaca e assessore competente, quando si potrà contare sul terzo turno della municipale? Occorre allestire urgentemente il terzo turno e, se necessario, potenziare l’organico. Occorre anche che le aree pertinenziali del Comune vengano tenute sotto controllo: lo zelo dimostrato in questi giorni dagli amministratori non deve cessare al calmarsi delle acque”.



L’interpellanza verrà discussa martedì 12 e mercoledì 13, in consiglio comunale.