A Mondovì entusiasmo e partecipazione alla festa democratica 2023

Domenica 10 settembre, nella splendida cornice del “Krea Catering” di Mondovì Piazza, si è svolta la festa democratica organizzata dal Circolo PD di Mondovì. È stata un grande successo: sia per partecipazione - circa centocinquanta persone nell’arco della giornata - e livello del dibattito, sia per il clima di entusiasmo, passione e condivisione che ha riempito anche i momenti di svago, come la prima edizione del “calcetto democratico” presso gli impianti “Grande Torino” dell’ASP e il pranzo.

C’è stato spazio per tante cose: il doveroso e sentito cordoglio per il terremoto in Marocco, e la sofferta vicinanza alle vittime del gravissimo incidente sul lavoro di Brandizzo; il confronto concreto e informato su temi caldi del dibattito politico e amministrativo come sanità e trasporto pubblico; il pungolo della tavola rotonda curata dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo sul tema dei diritti, affrontato con sguardi freschi e acuti.

“Credevamo fortemente - queste le parole di saluto, a fine giornata, del coordinatore Luca Pione - che questa festa fosse l’occasione per vivere di nuovo la politica ‘a 360 gradi’, dentro la vita delle persone e nelle sfide del tempo.

Un grazie va a chi ha ‘fatto squadra’ per la realizzazione dei vari momenti della giornata: a Enrico Ferreri, ex direttore del distretto Mondovì-Ceva; a Corrado Bedogni, direttore uscente Asl; a Valentina Paris della segreteria regionale e a Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio Regionale; a Ivano Esposto segretario Filt-Cgil di Cuneo; a Fulvio Bellora del Comis; a Francesco Balocco ex assessore regionale ai trasporti; a Maurizio Marello consigliere regionale. Senza dimenticare chi ha introdotto e guidato i lavori, ossia Laura Gasco e Cesare Morandini, consiglieri comunali di Mondovì, Maurizio Arduino, della segreteria cuneese, Mauro Calderoni, segretario provinciale e sindaco di Saluzzo, e Gemma Tampalini, giovane membro del Circolo di Mondovì e dei GD provinciali. Infine, un grande applauso agli infaticabili organizzatori del Circolo di Mondovì, a KREA Catering per l’accoglienza, la disponibilità e l’ottimo cibo e al bar ‘L’Antico Borgo’, l’ASD Piazza e Pasticceria Zucco per aver sostenuto l’iniziativa. Non resta che salutarsi e darsi appuntamento all’anno prossimo!”.