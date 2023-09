Cuneo: dal 15 settembre torna in funzione il semaforo Antismog

Dal 15 settembre tornerà in funzione il Semaforo Antismog della Regione Piemonte, per limitare le emissioni di gas inquinanti e consentire un miglioramento della qualità dell’aria. Ricordiamo che, nei giorni in cui il rischio di superamento dei PM nell'aria è più alto, il semaforo si accende di arancione o rosso, e dispone vincoli temporanei sui trasporti, sul riscaldamento civile e su alcune attività agricole, con l'obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera.



Il semaforo viene aggiornato da ARPA Piemonte 3 volte la settimana (lun-mer-ven) ed è consultabile A QUESTA PAGINA WEB.



Tornano anche in vigore le misure straordinarie inerenti il traffico veicolare previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 (poi integrata dalla DGR n. 26-3694 del 6 agosto2021). Tra queste, alcune limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 4 o inferiori come:

. Divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 (per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel), e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 (per i veicoli alimentati a GPL e metano)

. Divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;

. Divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;



Le misure rimarranno in vigore fino al 15 aprile 2024.