Roburent, dopo le dimissioni in blocco di sette consiglieri il Comune viene commissariato

Erano ormai segnate le sorti dell'amministrazione comunale di Roburent, dopo le dimissioni presentate nella mattinata di oggi, lunedì 11 settembre, da sette consiglieri.

Il consiglio comunale del sindaco Giulia Negri, era composto da dieci consiglieri, cui si aggiungeva il primo cittadino, con sette dimissionari non vi era soluzione per proseguire, come previsto dalla legge.

La Prefettura di Cuneo ha così provveduto alla nomina di un commissario per assicurare la normale prosecuzione dell'attività amministrativa. Il comune, fino a nuove elezioni, sarà affidato al dottor Francesco D'Angelo, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Cuneo.