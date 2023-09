Saluzzo: 3.500 studenti gli studenti tornati in aula nelle scuole superiori cittadine

Sembrano fare eccezione, le scuole superiori saluzzesi, rispetto al generale calo di iscritti altrove indotto dal calo demografico. E’ l’impressione avuta alla ripresa delle lezioni di questa mattina, nei diversi istituti cittadini.

“Venite pure avanti nelle prime file. Oggi non si interroga", scherza Alessandra Tugnoli, la dirigente del Soleri–Bertoni, rivolta agli studenti, riuniti per classe in orari diversi nel cortile della ex caserma Musso, per l’accoglienza nel primo giorno di scuola. L’innovazione rispetto agli altri anni è stata per illustrare a tutti alcune novità, relative al cambiamento di assetto della scuola.

Gli studenti sono complessivamente 1.076, di cui 242 nelle dieci prime ordinarie e 64 nella sezione carceraria dell’artistico.

L’istituto adotta la settimana breve per tutte le classi: scuola dal lunedì al venerdì, sabato libero. L’altra novità riguarda la dislocazione delle aule e il loro utilizzo. Non più aule destinate alle classi, ma la trasformazione delle stesse in ambienti tematici, con il modello DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), motivo per cui gli studenti si sposteranno tra le aule dedicate alle materie, allestite con metodologie e tecnologie innovative con fondi del PNRR.

Raddoppia la sezione sportiva del Liceo Artistico Bodoni, informa il dirigente Davide Laratore. Sono già a lezione in palestra. Hanno varcato la soglia del suo istituto, lo Scientifico in via Donaudi e il Classico in via Della Chiesa 859 studenti, dando vita a 37 classi.

Gli alunni delle classi prime sono 180, un aumento rispetto alle pre-iscrizioni che davano 167 iscritti. Il dirigente annuncia altre novità per il Bodoni, che comprende le sezioni Scientifico tradizionale, Scientifico Scienze Applicate, lo Sportivo e il Classico in via Della Chiesa, con le due opzioni figurativo e musicale. Sono anche in questo istituto previsti investimenti finanziati dal Pnrr per la digitalizzazione di nuove aule e l’apertura di nuovi laboratori di chimica, scienza e informatica. Novità anche nel programma per l’indirizzo musicale del Classico, attivo da 9 anni. Gli studenti sono appena rientrati dall’Arena di Verona, dove hanno assistito alla rappresentazione della Madama Butterfly mentre a novembre saranno alla Scala di Milano.

“Abbiamo iniziato con entusiasmo, speriamo lo abbiamo anche i nostri allievi”, commenta Flavio Girodendo, dirigente del Denina Pellico Rivoira a cui quest’anno va la palma del numero più alto di studenti con un totale di 1.142 iscritti, tra le tre sezioni del Denina e Pellico di Saluzzo, l'Itis Rivoira a Verzuolo e la sezione nel carcere Morandi, quest'ultima con 25 studenti.

In crescita l’Itis Rivoira con 340 iscritti, anche grazie al nuovo indirizzo di Chimica e Biotecnologie ambientali.

Vivacità e affluenza in via Griselda per il primo giorno di accoglienza allo Cnos Fap Saluzzo: scuola di formazione professionale salesiana di cui è dirigente Debora Gastaldi. Da lunedì 18 settembre partiranno ufficialmente le lezioni, mentre questa settimana è dedicata alla fase di accoglienza educativo/pastorale legata alla formazione dell’agenzia. I corsi triennale degli indirizzi di Acconciatura, Panetteria, Turistico, oltre al corso quadriennale di operatore tecnico, non conoscono flessione e partono con 199 alunni, italiani e di varie nazionalità.