Bra a Cheese 2023: tanti appuntamenti per turisti e non

Il fitto calendario di eventi per il programma “OFF” di Cheese – Il sapore dei prati - 2023 prevede decine di appuntamenti, da venerdì 15 a lunedì 18 settembre, tra momenti teatrali e musicali, visite guidate, presentazioni, mostre e laboratori per bambini, diffusi in tutta la città che accompagneranno la quattordicesima edizione dell’evento dedicato ai formaggi. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Il programma completo è disponibile sul sito www.turismoinbra.it e su www.cheese.slowfood.it

Lo stand della Città di Bra, allestito anche quest’anno in piazza Spreitenbach in collaborazione con Ascom Bra e Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, è composto da un’area eventi e da uno spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Anche Palazzo Mathis è teatro di importanti iniziative, quali la presentazione della candidatura di Alba Bra Langhe Roero come Capitale della Cultura 2026 e gli incontri con i rappresentanti delle città gemelle Betlemme, Weil der Stadt e San Sosti.

Situato in piazza Caduti per la Libertà, quest’anno il palco di Cheese è dedicato alla memoria di Azio Citi, artista e “amico” di Slow Food fin dalle sue origini. Tra le esibizioni che si alternano sul palco, Le Madamè formazione tutta al femminile con canti di lavoro, d’amore, di emigrazione; la Swing&Jazz Big Band Cherasco con un repertorio di musica swing anni Quaranta; Teres Aoutes String Band, una formazione di strumenti a corde che reinterpreta in maniera originale e non folcloristica i canti e le danze appartenenti alla cultura delle Alpi occidentali e i braidesi Gepomadalò combat folk. E poi ancora Simone Campa e l’Orchestra Terra Madre, un progetto di world music, dialogo musicale e interculturale e l’Ora Canonica, spettacolo che accompagnerà tutte le serate di Cheese, dove Filippo Bessone e Luca Occelli vanno in scena nelle vesti di Padre Filip e il suo Chierichetto. Della formazione faceva parte anche Azio Citi, nelle vesti di Padre Iork.

Il pubblico di Cheese potrà prendere parte a eventi musicali in tutta la città, con Radio BraOnTheRocks che alla regolare programmazione aggiunge djset, dirette speciali e concerti di artisti emergenti; mentre ogni giorno dalle 18 nell’enoteca Gran Sala in Corso Garibaldi l’aperitivo è con TuttaFuffa Crew.

Nel cortile di Palazzo Mathis il protagonista è il design con la presentazione del nuovo Progetto Dedalus, a cura dell’associazione Piero Fraire, con la collaborazione di Abet Laminati. Qui il 15 settembre si svolge la presentazione del progetto, che nel 2024 festeggerà il ventennale dalla prima edizione.



Tutti i musei civici braidesi sono visitabili dalle 10 alle 18 con orario continuato e ad ingresso gratuito: il museo di storia naturale Craveri (in via Craveri 15), il museo di arte, storia e archeologia di Palazzo Traversa (in via Parpera 4), il Museo del giocattolo (in via Ernesto Guala 45), oltre che il parco e lo spazio multimediale della Zizzola “Casa dei braidesi”, al cui interno l’associazione Albedo ha organizzato la collettiva di artisti emergenti “La Zizzola: anima di una città”. Nei giorni compresi tra il 15 e il 18 settembre 2023 Bra ospita inoltre diverse esposizioni che potranno essere ammirate gratuitamente. Così, a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà) è in corso la mostra “Art&Food. L’incisione nel terzo millennio”, che coniuga le diverse tecniche di incisione con il tema della tavola. Accesso gratuito dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Al Movicentro invece c’è l’allestimento “Nel nostro piatto”, percorso interattivo e multimediale dedicato all’alimentazione in rapporto alla salute, al corpo umano, all’ambiente, all’educazione. Ideato e realizzato da Ecofficina, “Nel nostro piatto” è un progetto della Regione Piemonte (Direzioni regionali Cultura e Agricoltura e cibo) e del Museo di Scienze Naturali, rivolto anche alle scuole e agli insegnanti. La mostra inaugura il 15 settembre alle 16 e sarà visitabile gratuitamente nei giorni di Cheese e successivamente, fino al 22 ottobre (lunedì-venerdì 9-12 e sabato-domenica 10 – 19). Da venerdì a domenica, alle 15, una nuova occasione per scoprire il cortile di Casa Cottolengo, luogo natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, con le visite guidate organizzate da Zizzola Turismo & Cultura; info eventi.ztc@gmail.com



Ogni giorno alle 18 al Cinema Vittoria proietta il film “Il mio amico Tempesta”, in cui attraverso la storia dell’amicizia tra una ragazza e il suo cavallo, si parla dell’importanza di poter contare sempre sulle proprie capacità.



Non manca un appuntamento all’insegna dello sport: Atletica Avis Bra Gas e Ascom Bra, in collaborazione con Giolito Formaggi, organizzano la tradizionale “Maratoma”: la corsa podistica e camminata di beneficenza si svolgerà il 16 settembre.

All’asilo di Sant’Antonino, uno spazio dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni all’interno ospita dei laboratori per svelare ai giovani partecipanti i segreti della cucina, permettendo loro di mettere le “mani in pasta” e preparare direttamente alcuni piatti della tradizione.

I Giardini Belvedere sono il luogo ideale per godersi un momento di pausa e ristoro al nuovissimo Chioschetto Belvedere (ven-dom 11-23; lunedì 11-20), progetto di inclusione lavorativa la cui realizzazione è possibile grazie alla collaborazione con la cooperativa Progetto Emmaus.