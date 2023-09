Busca: da venerdì 15 settembre è di nuovo 'Musicaè'

Dopo la pausa d’agosto, riprende la XIX Stagione artistica della rassegna internazionale di concerti “Musicaè”, sezione On air - giovanissimi alla ribalta, dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca. “Ripartiamo – spiega il presidente Antonello Lerda - con una giovanissima e pluripremiata pianista, Giulia Ventura, che ci offrirà un recital molto accattivante, incentrato sui grandi classici del romanticismo europeo, da Schumann e Liszt, da Chopin a Scriabin”.



L’evento si svolge in collaborazione con il progetto itinerante ! conservatori in Piemonte - associazione Toret artist tre sei zero.



L’ingresso è libero (con precedenza ai soci) grazie al sostegno della Città di Busca, della Fondazione CRC, della Regione Piemonte, di Sedamyl, della Fondazione CRT, della Banca di Caraglio. E’ gradita la prenotazione al numero 339.6013250



Pianista novarese, Giulia Ventura ha studiato con il Maestro Mario Coppola, sotto la cui guida ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara. Ha precedentemente conseguito con il Maestro Luca Schieppati il Diploma Accademico di Primo Livello, sempre con il massimo dei voti e la Lode.



Nel giugno del 2022 ha eseguito presso il Teatro Coccia di Novara e il Teatro Civico di Vercelli il Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Guido Cantelli diretta del Maestro Nicola Paszkowski. Ha preso parte a molteplici masterclass, fra cui quelle di Roberto Prosseda, Jeffrey Swan, Pietro De Maria, Davide Cabassi. Ha inoltre seguito un corso annuale di Alto Perfezionamento con Alberto Nosè.



Ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Stresa” e al Concorso Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago; il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” e al Concorso Internazionale “Làszlò Spezzaferri” di Verona; il secondo premio al Concorso “Andrea Baldi” di Bologna.



Ha suonato presso Fazioli Showroom di Milano, la Casa Natale di Donizetti di Bergamo, la Galleria d'arte Moderna Villa Franceschi di Riccione, il Centro Culturale Bertolini di Baggio, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Belvedere Jannacci del Grattacielo Pirelli, la Sala Maddalena di Monza, il Teatro del Buratto, il Teatro Civico di Oleggio per gli Amici della Musica, il Museo Poldi Pezzoli, il Museo Teatrale alla Scala, il Museo Borgogna per la Società del Quartetto di Vercelli, per Spazio Scopricoop Milano in collaborazione con Serate Musicali, per la Fondazione Comunitaria del Varesotto, per Agimus Lombardia presso la Fondazione Pasquale Battista, per gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e per il Festival Busto Arsizio Classica.