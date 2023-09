Ceva chiude l’estate in bellezza in attesa della Mostra nazionale del Fungo

È stata un'estate di successi per la città di Ceva che ha realizzato il tutto esaurito in ogni manifestazione organizzata. "Siamo fieri di poter definire l’estate corrente un successo all’altezza delle nostre aspettative - spiega l'assessore alle Manifestazioni Isabella Avoledo - . Importante é stato l’impegno nel proporre un gran numero e una grande varietà di eventi in modo da offrire ai cebani 'tante cose da fare'".



"Particolare impegno - sottolinea l’assessore Avoledo - é stato posto nel richiamare i giovani con iniziative più mirate, ascoltando le loro esigenze e le loro opinioni e con l’intenzione di fare ancora di più.Tra le numerose iniziative che hanno movimentato l’estate cebana ci sono i saggi, lo sport, cene gourmet, eventi teatrali, letteratura, il grande ritorno di Seva ca bugia di cui andiamo molto orgogliosi. Per non parlare delle pro loco in festa e la prima edizione degli aperitivi nel centro storico".



Ceva ha accolto non solo i cebani ma anche i residenti di altri paesi delle vallate del Cebano e soprattutto molti turisti provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Francia.



"Possiamo dire che il bilancio è estremamente positivo - conclude Avoledo - . Voglio ringraziare tutti i partecipanti e collaboratori che hanno contribuito a quello che siamo fieri di chiamare un ottimo lavoro. Adesso però concludiamo l'estate con l'appuntamento più importante per Ceva e il nostro territorio: la Mostra nazionale del Fungo, che ha come corollario numerosi appuntamenti tra sport, convegni e visite guidate".