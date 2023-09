Da Saluzzo una raccolta fondi per aiutare la popolazione del Marocco colpita dal terremoto

L'associazione culturale islamica di Saluzzo organizza una raccolta fondi per le famiglie colpite dal terremoto in Marocco dell'altra notte (venerdì 8 settembre) che ha distrutto, in particolare, il centro storico di Marrakech.

Chiunque può contribuire utilizzando il seguente iban IT29K0200846771000104378794 di Unicredit S.p.A. intestato a Associazione culturale di Saluzzo Causale DONAZIONE TERREMOTO MAROCCO. La comunità marocchina è la seconda più numerosa a Saluzzo dopo quella albanese con 317 persone al 31 dicembre 2022.

"Gli amici marocchini - dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni - nella gran parte dei casi sono insediati a Saluzzo da decenni e sono una parte integrante ed attiva della comunità cittadina e infatti da tempo il Comune collabora con diversi di loro per iniziative di solidarietà e di integrazione. Nei giorni scorsi ho contattato i referenti dell'associazione per capire se ci fossero parenti o amici coinvolti e per esprimere la vicinanza mia, dell'Amministrazione civica e di tutta la cittadinanza e per dare la disponibilità a supporto ed assistenza, ove necessario".