“Madreterra” un concerto su ambiente e socialità a Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo

“Madreterra” è il titolo del concerto in programma giovedì 14 settembre alle 21 sulla terrazza di villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo.

Un progetto nato nel 2020 da un’idea di Leonardo Martina, per anni arrangiatore di Paolo Conte, Gian Maria Testa, Blindosbarra, premio Gaber nel 2006 con il Trio Para Guai.

Questo concerto non si rifà ad un genere in particolare, ma esplora il panorama con un intento “ biodiversificato”.

I temi trattati sono infatti incentrati sull’ambiente e la socialità.

Il quartetto di “Madreterra” è formato da Leonardo Martina al pianoforte e sint bass, la cantante Chiara Rosso, Marco Soria alle chitarre e Alessandro Romano alla batteria.

“In Madreterra si uniscono due essenze apparentemente in competizione, - spiega il musicista e compositore Leonardo Martina - È la madre che genera, ma anche la terra, ancor più che la madre, che riceve il seme di piante di origini differenti.

Il progetto Madreterra è così un'occasione per fare ripartire la musica dal basso , sostituendolo con la verità dei volti e la vera partecipazione collettiva da parte del pubblico”.

Ingresso:

intero 10 euro; ridotto associati Arte, Terra e Cielo 8 euro; minori di 18 anni 5 euro.

Per info e prenotazioni: 351.5718472

Link di prenotazione : https://forms.gle/CFuFAceEkFZDPhm98

Dalle 19, nel parco della Villa, è previsto il servizio bar con il Caffè Tiffany e per chi lo desidera è possibile prenotare l'aperitivo al numero: 380.1387369 o 0175.47281.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Arte Terra e Cielo, ha il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della Memoria.