Asili nido, Bongioanni (Fdi): "Dalla Regione mezzo milione per 72 Comuni della Granda"

«Un buon inizio d’anno scolastico, un sollievo per tante famiglie della Provincia di Cuneo e i loro bambini che vedranno garantito e implementato l’accesso ai servizi per la prima infanzia da zero a tre anni come gli asili nido. Quasi 600mila euro (per la precisione 569.563,20 euro) sono in arrivo dalla Regione Piemonte a 72 Comuni della provincia di Cuneo per potenziare la qualità dei servizi per l’infanzia e contenere le tariffe a carico delle famiglie».

Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Bongioanni, che spiega: «Il provvedimento, voluto e seguito dall’assessore regionale all’Istruzione e al Merito Elena Chiorino che ringrazio per l’impegno,è frutto di un continuo lavoro di tessitura con il territorio e fra Giunta e Consiglio regionale, e va a integrare la dotazione messa a disposizione per questo obiettivo dal Governo Meloni, pari a 1.979mila euro per la sola provincia di Cuneo. Con questa misura non solo si sostengono le famiglie e la libertà di scelta delle donne madri e lavoratrici, ma si contribuisce in modo concreto a combattere il fenomeno dello spopolamento nei comuni piccoli e montani, dove troppo spesso le amministrazioni sono in sofferenza nel mantenere aperte strutture per la prima infanzia, e contrastare così l’abbandono di quelle aree da parte della popolazione più giovane e attiva».

Novità di quest’anno, viene introdotto il sostegno alle spese per la qualificazione del personale educativo e docente, con un impegno complessivo da parte della Regione Piemonte per il territorio provinciale di Cuneo pari a 147.534,30 euro.