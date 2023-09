Bra, il Mercato della Terra sarà protagonista a Cheese 2023

A Bra c'è un nuovo appuntamento da non perdere. Parliamo del Mercato della Terra che, eccezionalmente, si trasferirà in piazza Roma (lato Istituto Guala) e sarà protagonista sabato 16 e domenica 17 settembre. Una decisione legittima, contando che l’usuale sede di corso Garibaldi sarà impegnata da Cheese 2023 con cui il Mercato andrà a braccetto.

Interessante il ventaglio di offerte della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Non solo. Anche un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini. Vegano non ti dimentichiamo: anche per chi predilige questo regime alimentare, ci saranno frutta e verdura, succhi e confetture in quantità.